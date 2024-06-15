《沽注一擲》原型：絕對要持有蘋果　原因係...

外媒報道，電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、著名對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)建議，投資者一定要持有蘋果公司(Apple Inc.)股票，認為「蘋果是AI(人工智能)整個故事的核心。」

艾斯曼曾將蘋果視為「隱藏」的AI玩家，對於AI故事來說，仍然至關重要，且將繼續擴大。他承認，蘋果目前在AI領域「不是那麼秘密」。

蘋果股價本周升勢可觀，始於該公司日前召開的WWDC全球開發者大會，會上蘋果推出Apple Intelligence。艾斯曼在接受外媒訪問時表示，如果AI要拓展至雲端運算外，人們就會在手機上使用它。意味消費者將在一個產品更新周期中升級iPhone和其他設備。

他又表​​示，其團隊正研究其他潛在「下游」贏家。「我不會告訴你這些公司是甚麼，因為我仍未買入。不過這就是我們目前正努力的方向。」

艾斯曼曾全球金融危機時沽空美國樓市大賺一筆，成為華爾街的傳奇人物。不過他周四受訪時對美國經濟表現出樂觀態度，「在經濟不景氣時，人們關注的是信貸質素及資產負債表，在經濟景氣時，他們關注的是故事。目前處於講故事時期。」他指，目前市場有兩個極為重要的議題，就是AI和基礎設施。