陳鳳珠：內地汽車銷售淡季不淡
2024年06月15日 21:30
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（中新社圖片）
乘聯會初步統計顯示，5月份乘用車市場銷量按年下跌3%至168.5萬輛，其中新能源汽車銷量按年增加36%至79萬輛，首5個月乘用車累計銷量按年增長5%至805.2萬輛，當中新能源汽車累計銷量按年上升34%至324.2萬輛。相信受到政策扶持及市場對新能源汽車需求持續強勁，帶動新能源汽車銷量繼續增長。
近日中國財政部發布《關於下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知》，下達2024年財政貼息和奬補資金，年度資金總額達到112億元人民幣，包括中央的64.4億元人民幣及地方的47.6億元人民幣。預期內地將推動以舊換新，加快新能源汽車銷情。
今年5月，新能源汽車市場於淡季不淡，各車企陸續公布5月銷情，其中比亞迪(01211)於5月實現新能源汽車銷量33.2萬輛，按年增加38.1%，首5個月實現新能源汽車銷量約127.1萬輛，按年上升26.8%，至於5月海外銷售新能源乘用車合計為3.7萬輛。相信比亞迪於2月開始推出相對低價的車型，成功以價換量。
「蔚小理」交付量亦造好，蔚來(09866)5月交付新車按年增長2.3倍至2.05萬輛，小鵬汽車(09868)5月交付新車共1.0萬輛，按年上升35.2%，為今年以來首次單月交付量過萬，理想汽車(02015)5月交付3.5萬輛汽車，按年增長23.8%。吉利汽車(00175)旗下新能源汽車品牌極氪5月的銷量為1.86萬輛，按年增加1.15倍。小米(01810)作為新晉，旗下Xiaomi SU7系列今年3月底上市即交付，截至5月底已交付1.5萬輛新車，且產能繼續增加，集團力爭6月單月交付過萬，全年目標調升至12萬輛。
其實，各大車企於年初制定今年銷量目標，目前，大部分只完成銷售目標不足三成，因此下半年必須加快銷售，才有望達標。當中理想汽車更調低銷量目標，從80萬輛降至48萬輛，理想於6月份的銷量需要達4.4萬至4.9萬輛，才能實現次季銷量目標10.5萬至11萬輛。由此可見，今年新能源汽車市場競爭加劇，各車企需推出多款車型或以技術升級來吸引客戶，才有望增加銷情。
獨立股評人陳鳳珠
(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)