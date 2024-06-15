陳鳳珠：內地汽車銷售淡季不淡

乘聯會初步統計顯示，5月份乘用車市場銷量按年下跌3%至168.5萬輛，其中新能源汽車銷量按年增加36%至79萬輛，首5個月乘用車累計銷量按年增長5%至805.2萬輛，當中新能源汽車累計銷量按年上升34%至324.2萬輛。相信受到政策扶持及市場對新能源汽車需求持續強勁，帶動新能源汽車銷量繼續增長。

近日中國財政部發布《關於下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知》，下達2024年財政貼息和奬補資金，年度資金總額達到112億元人民幣，包括中央的64.4億元人民幣及地方的47.6億元人民幣。預期內地將推動以舊換新，加快新能源汽車銷情。

其實，各大車企於年初制定今年銷量目標，目前，大部分只完成銷售目標不足三成，因此下半年必須加快銷售，才有望達標。當中理想汽車更調低銷量目標，從80萬輛降至48萬輛，理想於6月份的銷量需要達4.4萬至4.9萬輛，才能實現次季銷量目標10.5萬至11萬輛。由此可見，今年新能源汽車市場競爭加劇，各車企需推出多款車型或以技術升級來吸引客戶，才有望增加銷情。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)