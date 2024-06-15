郭家耀：美團核心業務穩健　股價後市正面

配送服務及佣金的收入增長，主要是由於交易筆數增加，導致交易金額大增，部分被餐飲外賣及美團閃購業務平均客單價下降所抵銷。在線營銷服務的收入增長，主要是由於在線營銷活躍商家數量及其平均收入增加。美團上季改善餐飲外賣營銷工具「神搶手」的供應和營銷策略，帶動用戶交易頻次，針對較低客單價客群的「拼好飯」則拓展至更多城市。同時，愈來愈多餐飲外賣用戶成為「美團閃購」用戶，「美團閃購」上季日均訂單量達840萬。

整體而言，集團上季即時配送交易筆數按年升28%至54.6億筆。由於低基數的正面影響消退，訂單量增長預計有所放緩，恢復到正常水平。至於平均客單價，或繼續承受宏觀經濟壓力，惟按年跌幅有望在下半年正常化。

到店、酒店及旅遊業務方面，美團現時平台提供超過200個到店服務品類，可滿足用戶不同需求，亦持續拓展商戶基礎，提升價格競爭力。到店領域的線上滲透率仍然偏低，美團作為行業領先者，有信心未來幾年用戶量、交易頻次、交易金額保持健康增長。現時市場主要參與者的策略已經逐步從補貼驅動轉向更理性的投資回報驅動，美團會聚焦打造長期競爭優勢，管理層預料今年到店、酒店及旅遊業務的經營效率可逐步提升，經營溢利錄得健康增長。

新業務分部的收入增長18.5%至187億元人民幣，主要由於商品零售業務的收入增長。分部經營虧損按年收窄45.2%至28億元人民幣，經營虧損率改善至14.8%。管理層表示，今年以來社區電商競爭趨理性，集團優化美團優選的業務策略，專注提升營運效率，通過提高商品加價率、減少補貼、關閉部分表現不佳的倉庫等措施，經營虧損按年、按季均大幅收窄。儘管措施無可避免會令業務規模收縮，但集團更着重用戶的自然留存及核心用戶發展。隨着優化措施繼續推行，預期美團優選的虧損將再縮減。

展望未來，美團致力於進一步提高運營效率，並增強其在產品選擇及履約方面的能力。其他新業務於第一季亦取得良好進展，具有戰略價值，並與其核心本地商業分部產生協同效應，預計在未來將創造更多價值。

回購方面，美團公布回購進度，共回購71.7億元，相當於10億美元計劃92%。美團隨後公布計劃不時在公開市場再回購最多20億美元B類普通股。集團認為回購股份可展示對自身業務展望及前景充滿信心，最終會為集團帶來裨益及為股東創造價值，現有財務資源足以支持股份回購，並同時維持穩健的財務狀況。市場對今次業績普遍受落，核心業務維持穩健，新業務虧損有所收窄，預料美團股價後市有正面反應。

獨立股評人郭家耀

(本人及相關人士沒持有上述股份)