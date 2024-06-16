葉尚志：加徵關稅影響對比亞迪料可控

港股繼續整理整固的格局發展，市場觀望氣氛有逐步轉濃迹象。美國聯儲局一如預期維持現時利率不變，在美國消費物價指數(CPI)仍站在3%以上的情況下，相信聯儲局減息條件仍未見充分。另一方面，內地公布最新經濟數據，其中，5月進口按年增長1.8%，低於預期，5月CPI按年上升0.3%，低於前期的0.4%，都顯示內需消費的恢復動力仍較弱。

另外，內地智能網聯汽車試點名單在6月初進行初審，據報比亞迪也是入圍在名單之中。雖然歐盟擬從7月開始對中國進口電動車加徵關稅，情況對比亞迪會帶來影響，但以比亞迪現時的銷售分布情況來看，海外銷售佔總銷售有11%多，加上在成本控制方面的良好能力，相信加關稅的影響可控。建議可於220港元以下買入，目標看275元，止蝕可定在190元。

第一上海首席策略師葉尚志