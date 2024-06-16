鄺紫珊：日本半導體ETF值得考慮

踏入第三季，預期美股仍有不俗表現，投資者下半年可多加專注於成長型市場。統計顯示，歷年第三季美股表現都處於強勢，加上有人工智能(AI)題材支持，仍是看好美股今年下半年走勢。

統計顯示，標指若在每年1至5月累積升幅超過一成，則下半年持續上升的機會率超過九成以上，且平均回報率有逾一成的上升，觀乎今年標指至5月底的回報率達10.6%，故預示下半年仍有上升空間。

美股行業處於全球領導地位，全球前百大企業市值佔比，北美企業佔比高達七成，其中不少科技與通訊、消費及醫療等公司更是全球的領先企業，包括AI、雲端運算、社交媒體及數位支付等，已成為世界主流； 至於醫療產業在創新與人口老化需求推升下，讓美股投資領域表現更上一層樓。

除美股以外，日股市場也不可忽視。日股在2009年觸底後，近年股市表現都相當強勢，主因是經過十五年改革成效，透過對企業加強公司管治，包括改善資產負債表、提高營利率等。至於日本央行持續進行寬鬆貨幣政策，讓日圓大幅貶值，以大幅提升日本出口產品在全球競爭力，在資金充裕下，成功吸引外資。

根據日本財務省統計，2024年外資超買日股金額已接近6萬億日圓；加上日本個人儲蓄帳戶執行新制度，大幅提升免稅額度及免稅期，估算日本當地民眾目前持有現金餘額逾1,000萬億日圓，若其中一成的百分比投入股市，將帶來超過100萬億日圓資金流入，將為日本股市注入強勁動力。

另外，日本大型企業同意將工資水平均增加5.3%，加薪幅度創下33年新高，將有利帶動消費力，有助扭轉通縮局面，及推動經濟進入正向周期。展望日股後市，全球赴日旅客人數持續增加，進一步刺激當地的消費商機，日股後市可期，可考慮以日本交易所買賣基金(ETF)布局，甚至是專注於日本半導體ETF，主因是中美角力，日本是最大受惠國之一，刺激日本半導體產業復甦，帶動設備投資，投資者可多注意。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊