曜熊理財：美大選將至　市場訊息亂　留意貨幣基金

美國指數在本周持續上漲，納指和標指雙雙創下歷史新高，道指也重新獲得動力。6月7日發布的就業報告好過預期，市場對2024年兩次降息的預期開始下降至一次。然而，6月12日和13日的新數據顯示美國經濟放緩，例如5月份的消費物價指數低於預期(實際為0%，預期為0.1%)，以及失業救濟申請人數超過預期，(實際為24.2萬人，預期為22.5萬人)。這加強2024年9月或11月降息的希望。

預計當前的市場波動，無論是美國還是香港市場，都將繼續增加。隨着美國總統選舉成為媒體焦點，市場正在權衡不同候選人獲勝的可能結果。歷史上，美國總統選舉年與股票市場呈正相關，但由於截至目前的年初至今漲幅已接近14%，有可能已經反映在股市中。儘管如此，7月通常是股票市場的好月份，8月、9月和10月，即美國大選前幾個月，則是較低的月份。

中國推出50年長期債券，反應熱烈。反觀美國債券因訊息混亂，短期內所有債券價格都極為波動。美國聯儲局主席鮑威爾周四(13日)已經指出今年減息應該不會超過一次，減息時間還要視乎實際通脹數據而作出調整。不論是股市或債市的投資者，都要本着有坐過山車的心理準備才能進場。

即使採用不同的投資策略，面對不斷增加的波動，及時獲利並保持現金流動性是非常重要，以便在波動中尋找新的入場機會。在當前的利率環境下，美元和港幣貨幣市場基金是一個不錯的選擇，既能獲得適度的利息，又不會鎖定資本。

曜熊理財策略分析員顥軒