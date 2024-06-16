【星期一．炒啲乜】今月上旬似「六絕」　18000難企穩？

6月轉眼已過一半，港股始終未能保持上月勢頭衝破20,000關之餘，過去一周更兩度跌穿18,000關，上周五(14日)跌市收場，因為美元轉強拖累人民幣匯價向下，人民幣中間價見5個月新低，而且摩根士丹利調低港股區內市場權重建議分布。此外，滙豐環球私人銀行也輕微下調恒指年底目標至19,230點。分析指，18,200點是好淡分水界，只有重返才可視之回穩，否則大市恐仍是下探局面。

周一(17日)內地有多項經濟數據公布，包括70大中城市新樓房價、城鎮固定資產投資、工業生產、零售銷售及失業率。美國也有一系列重要經濟數據，如零售銷售、申請失業救濟人數及製造業採購經理指數(PMI)等。

澳洲將於周二(18日)公布利率去向，英國議息結果將於周四(20日)出爐。英倫銀行未來兩次利率決議將在周四及8月初舉行，分析認為，英國將在8月減息，6月出手機會微。英格蘭及威爾士特許會計師公會Suren Thiru表示，令人失望的英國經濟增長數據不會改變央行決定，本周不太可能減息。惟鑑於英國一貫作風，在面對歐洲時，它更多時候不是考慮某個選擇對自身影響，重點考慮的是不能落後於歐洲。

澳洲息口也受關注，法國外貿銀行(Natixis)的報告指，雖然加拿大央行及歐洲央行已開始放鬆貨幣政策，不過料澳洲央行在本周會議上將維持現狀，保持鷹派立場。該行指，當地通脹仍高企，儘管經濟基本面不斷惡化，但央行不急於放鬆貨幣政策。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、陳鳳珠：內地汽車銷售淡季不淡

2、郭家耀：美團核心業務穩健 股價後市正面

3、陳樂怡：海爾智家或升派息比率 利好估值

4、葉尚志：加徵關稅影響對比亞迪料可控

5、鄺紫珊：日本半導體ETF值得考慮

6、曜熊理財：美大選將至 市場訊息亂 留意貨幣基金