5月核心區舖位租賃升10%　中環空置率則跌幅最大

訪港旅客持續增長帶動本港舖租市場，今年五一假期首3天入境旅客較去年同期增加約25%，上月商舖租賃成交按月顯著上升，據中原(工商舖)統計，期間商舖市場共錄約356宗租務成交，較4月升約10%，當中以餐飲行業租舖最為活躍，而四大核心消費區的商舖空置率按月均全線下跌。

該公司租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，5月錄得的租務成交，較4月約321宗，增加35宗，按月上升約10.9%。成交金額則錄得約3,844萬元，按月多約670萬元，漲幅約2成。月內大額矚目租務成交為旺角亞皆老街67至69號地舖，面積約2,300方呎，以約100萬元租出，平均呎租約435元，新租客為證券商。不過，上月租務市場按年同期比較，交投量及成交額仍少約9.6%與12.7%。

月內市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括有南韓炸雞品牌首度來港，以月租約30萬元租用中環域多利皇后街15至16號裕成商業大廈地下1至3號舖及閣樓01號舖，面積約2,950方呎，呎租約102元，租金與上一手蠔店持平。另外，內地茶飲店承租銅鑼灣波斯富街77號至83號地下M號舖，面積約125方呎，租金約10萬元，呎租高約800元。

何續稱，上月四大核心消費區包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀商舖空置率均錄得跌幅，其中，中環及尖沙咀最新空置率分別約6.78%及約8.05%，按月減幅分別約1.58個百分點及約0.81個百分點；當中，中環挫幅為各區最大。而銅鑼灣空置率按月亦降約0.6個百分點至4.96%，為各核心區之中最低，至於按年對比，銅鑼灣區改善幅度最大，錄得高達6.25個百分點的跌幅，其次是中環區，按年遞減4.42個百分點。

她分析，自本地市民和訪港旅客消費模式出現改變，本地零售、餐飲等消費行業面對不同挑戰，惟隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，以及增加具本地特色的旅遊景點等，預料商舖空置率及租務亦會逐步改善，料以四大核心區表現較佳，隨着交投逐步回升，預料個別地區租金水平會穩步上揚。