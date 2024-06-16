英特爾面臨投資者集體訴訟 因咩事搞到咁大鑊...

外媒報告，美國晶片大廠英特爾(Intel)面臨一項集體訴訟，投資者指控該企於今年1月公布去年業績時，未有正確揭露製造部門的虧損狀況，更將約30%產能予台積電等廠商代工，進一步激怒投資者。

據悉，該訴訟由Levi & Korsinsky律師事務所發起，呼籲英特爾投資者加入該集體訴訟。

報道指，由2024年首季開始，英特爾採用「內部代工」(internal foundry)模式，旗下產品和外部客戶可由英特爾內部獨立的「英特爾代工」(Intel Foundry)部門獲得製造及封裝服務。此前，英特爾未有單獨報告其製造部門業績。

而英特爾在今年4月2日全面披露部門劃分後，不得不重新計算過去幾年「英特爾代工」的獨立業績。結果顯示，該部門於2023年錄得虧損約70億美元，令英特爾股價暴跌。英特爾更將約30%產能外判予台積電等晶圓代工廠商，令投資者更嬲。

據悉，訴狀指控英特爾誇大其「英特爾代工服務」增長及利潤，而該部門於2023年實際錄得巨額虧損，產品利潤亦下降，令該公司及其代工策略的正面表態具有誤導性。