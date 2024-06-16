日本空置屋影響周邊物業價格　5年間損失1954億元

外媒報道，日本長期空置房屋拉低周邊不動產價格，在截至2023年為止的5年間，造成當地經濟損失達3.9萬億日圓(1,954.14億港元)。

上述數據由企業與研究機構等15個團體組成的「全國空屋對策聯盟」根據日本總務省4月底公布的2023年住宅及土地統計調查及東京大學「不動產創新研究中心」的研究推算出來。

日本總務省統計，扣除出租、轉售及作為別墅之用等空置房屋，截至2023年10月1日，長期無人居住的空置房屋達385萬戶，比2018年增37萬戶。385萬戶空置房屋中逾7成屬獨棟住宅。

多個地區調查後，空置房屋周邊半徑50米內的地價呈現跌勢，因為空置房屋的庭院樹木叢生、害蟲及害獸出沒，有影響治安之虞等，或令想遷入的人減少。

報道指，這或導致出售或出租周邊住宅更加困難，而令交易停滯，從而引發空置房屋增加的惡性循環。

東京都品川區的不動產鑑定公司「東京鑑定」的高級主任研究員井出武表示，「(空屋經濟)損失額未來或會加速增加」，因為閒置空屋增加的地區中有許多住宅僅老年人居住，日後或會成為閒置空屋。」