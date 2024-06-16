屯門瓏門兩房售741.8萬　持貨6年蝕17萬沽

樓價上升乏力，不少近年入市的業主要蝕賣離場，屯門瓏門兩房減價後以741.8萬元售出，原業主持貨6年多帳面虧損約17.2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁嘉駿表示，鰂魚涌康山花園本月暫錄4宗成交，已追平上月成交量，屋苑2座中高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，上月未補價第二市場叫價650萬元，減價後獲綠表客以638萬元承接，呎價約10,777元。

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九龍區

●中原王能表示，觀塘南康大廈錄得去年1月後首宗買賣，單位為B座高層B1室，實用面積約950方呎，三房間隔，開價1,111萬元，議價後以998萬元連車位沽出，呎價約10,505元。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，叫價750萬元，放盤1個月，減至736.8萬元成交，呎價約13,064元。原業主於2017年6月以739萬元購入上址，持貨約7年帳面虧蝕2.2萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座中層F室，實用面積約493方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減價約9.1%，以618萬元獲承接，呎價約12,535元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦英苑B座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價295萬元，呎價約7,357元。

●利嘉閣譚健偉表示，荃灣環宇海灣7座中高層C室，實用面積約482方呎，兩房間隔望市景，以675萬元放售，議價後以633萬元成交，呎價約13,133元。屋苑現有約97個放盤，最低入場費約620萬元起。

●香港置業熊建明指出，馬灣珀麗灣20座極高層單位，實用面積約762方呎，套三房間隔，已放售一段時間，最初叫價980萬元，其後下調至900萬元，最終累減157萬元，以823萬元易手，呎價約10,801元。

●祥益黃慶德表示，屯門海翠花園2座中層B室，實用面積約521方呎，兩房間隔，累減26.2萬元，以423.8萬元成交，呎價約8,134元。

●祥益袁思賢表示，屯門瓏門6座高層H室，實用面積約483方呎，兩房間隔，叫價800萬元，減至741.8萬元售出，呎價約15,358元。原業主於2018年以約759萬元購入上址，持貨6年多帳面虧損約17.2萬元。

●美聯林健偉稱，將軍澳新都城1期3座中層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，叫價550萬元，放盤約兩個月，減至505萬元成交，呎價約13,874元。

●美聯冼國章指出，將軍澳都會駅5座中層H室，實用面積約888方呎，四房間隔，租客完約後即以1,450萬元放售，最終減價約112萬元，以1,338萬元獲承接，呎價約15,068元。

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