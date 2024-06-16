新盤周末交投未見暢旺　兩日共售46伙

新盤欠缺大型銷售活動，交投未見突破，一手市場於周六、日(15、16日)暫錄約46宗成交，將軍澳項目單日售出5伙。緊接焦點將落入快將推售的屯門樓盤，項目暫收逾3,000張入票，超額約11.8倍。

NOVO LAND第3B期收逾3000票 超額11.8倍

資料顯示，該盤繼上周開價推出154伙後，昨日(15日)加推第2號價單共80個單位，新推單位實用面積由252至697方呎，折實售價304.89萬至826.71萬港元，呎價約11,502至12,517元。

NOVO LAND第3B期昨加推80伙

他指出，金管局於上周寬樓花按揭，過去數年不少買家以建築期付款辦法購入樓花，該應市場需求，令買家可以在入伙時更順利獲批按揭，物業市場得到銀行支持，相信可大大加強場信心。

新地代理總經理陳漢麟表示，昨日加推的單價包括兩伙開放式單位、24伙一房戶、30伙兩房戶及24伙三房戶，是次加推三房戶型，以迎合買家需要，同時新增即供180天付款計劃，整批單位市值超過5億元。

預料今日收票數字將進一步上升，目前入票客源的投資者比例佔約三成，較以往期數為高。預計下周末將進行首輪銷售，發售前有機會再加推單位，會盡快落實銷售安排。

海茵莊園今單日沽5伙 套現逾2500萬元

售出單位包括4個一房戶，實用面積280至288方呎，售價由534.5萬至536.6萬元，呎價18,559至19,164元。據悉，當中有買家見近日該區一帶租務市場活躍，故入市作投資用途。

餘下一個售出單位屬開放式戶型，項目1座31樓B6室，實用面積215方呎，成交價425.6萬元，呎價約19,795元。該盤年初至今售出275伙，套現逾14.4億元。

吉喆周末再沽3伙 累售47伙套現逾3.4億元

●上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，於周末兩日(15、16日)再沽3伙，項目至今累售47伙，套現近3.47億港元。

項目最新成交為今日售出的20樓H室，實用面積252方呎，為開放式戶型，成交價501.2萬港元，呎價約19,889元。

至於昨日亦沽出18樓J室、以及20樓J室，實用面積均為211方呎，售價分別413.8萬及419.9萬元，呎價約19,611及19,900元。

西半山半山捌號昨售1伙 由內地投資者斥517萬承接

買家為內地投資者，趁周末來港參觀現樓及視察周邊配套，項目毗鄰中環半山扶手電梯及蘇豪區，容易吸納中環白領上班人士及外籍租客，故決定購入單位作出租用途。

項目於3月下旬至今共錄17宗成交，目前累售84伙，套現約6.67億元。