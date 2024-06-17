東方日報B1：美經濟明年恐難逃衰退

美國聯儲局上周一如預期維持利率不變，皆因整體經濟表現仍異常強勁，似乎無急於減息的必要。不過，建銀國際證券研究部首席策略師、董事總經理兼研究部主管趙文利表示，美國經濟的衰退風險比市場預期更大，只是因為服務業的「超長期繁榮」掩蓋了製造業的衰退，但這並不代表真的能夠完全避過衰退，而且聯儲局明顯低估了風險。他預計，到2025年中開始，將會有更多領先指標顯示衰退風險升溫，並且在明年底有較大機會確認衰退。

趙文利接受本報的專訪時表示，以往衰退發生時，通常「大家都不知道已經進入衰退，只是覺得衰退風險更大了」，最終要等到滯後的國內生產總值(GDP)數據連續出現倒退，才能在事後真正確認衰退的來臨。

他解釋指，目前美國雖然並未陷入標準意義上的衰退，但製造業採購經理指數(PMI)已長期處於萎縮區間，但由於製造業在美國經濟結構中所佔的比例較小，所以服務業的擴張蓋過了製造業衰退。他形容，這種情況屬於「滾動式衰退」，即個別領域陷入衰退，但整體經濟指標不會突然全面轉壞。

根據歷史上的經濟周期，服務業最終還是會跟隨製造業往下走，只不過這輪周期中兩者分歧持續的時間比以往長，這很可能是由於「非常規的貨幣及財政政策的影響」以及新冠疫情導致消費習慣轉變有關。

其他證據還包括「債息倒掛」現象，即美國短期國債的孳息率高於長期國債，這種情況過去通常預示衰退將會在一段時間後發生。趙氏指出，當債息曲線回歸正常狀態(即長息再次高於短息)，反而是衰退立即開始的信號。「目前債息倒掛的幅度正在收斂，按照這個時間點，估計大概會發生在12個月後，也就是明年中。」他相信，屆時會有很多指標發出強烈 的經濟衰退信號。

市場之所以對美國經濟抱有信心，部分原因在於就業市場依然強勁。然而，趙文利卻注意到就業數據中不同尋常的部分─兼職的數目正增加。同時，美國官方就業市場數據中，企業調查(包括非農就業職位)與家庭調查(失業率、就業不足)兩項調查數據分化愈來愈大，5月非農就業職位增長強過預期，但失業率卻意外上升。

此外，他提到，雖然美國財政部、聯儲局都未有完全排除經濟衰退的可能，但也只認為經濟有機會是溫和衰退。「所以他們沒有做好深度衰退的準備，就跟他們之前沒有料到通脹會是結構式的、長期存在一樣。」

他又說，即使經濟最終不一定會硬着陸，但多數人似乎都低估了這方面風險。

值得留意是，經濟衰退的定義一般是指連續兩季GDP倒退，又稱為「技術性衰退」，但美國官方定義的「經濟衰退」，最終解釋權在全國經濟研究所(NBER)，故GDP並非唯一準則。

就投資角度而言，建銀國際證券對全球各市場沒有明顯偏好，儘管趙文利此前曾預測港股正處於「熊牛轉換」階段，下半年可能有更大起色，但在他眼中，每個市場都有着獨特的投資機會，即便面臨着衰退風險的美國也是如此。

他說︰「美國股市也只是『局部行情』，就算在美股七雄(Magnificent 7)之中，也只有4到5隻股票表現較好。」各大股市都有不同類型、具核心競爭力的資產。他說︰「例如美國的大型科技公司；歐洲則是高端消費品和某部分的製造業；日本可能是5大商社和一些本土品牌」。

至於中國市場，他看好估值較吸引的傳統行業，如「中特估」概念、低估值高息股。從增長角度來看，考慮到龍頭企業最快的增長階段已經過去，接下來可能會放緩，但一些中等市值的公司增長潛力仍較高，包括在各細分行業的「小巨人」。