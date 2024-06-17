本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年06月17日 07:00
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2024/06/17
●景福集團(00280)●末期業績
●大家樂集團(00341)●末期業績
2024/06/18
●長江製衣(00294)●末期業績
●YGM貿易(00375)●末期業績
●健倍苖苖(02161)●末期業績
●中國通才教育(02175)●末期業績
●嘉創地產(02421)●末期業績
●沛然環保(08320)●末期業績
●大洋環球控股(08476)●末期業績
●納尼亞集團(08607)●末期業績
●特海國際(09658)●1季業績
2024/06/19
●蒙古能源(00276)●末期業績
●太興置業(00277)●末期業績
●香港興業(00480)●末期業績
●環科國際(00657)●末期業績
●中國投融資(01226)●末期業績
●永順控股香港(06812)●末期業績
●飛道旅遊科技(08069)●末期業績
●密迪斯肌(08307)●末期業績
●嚐高美集團(08371)●末期業績
●熒德控股(08535)●末期業績
2024/06/20
●莎莎國際(00178)●末期業績
●新世紀集團(00234)●末期業績
●維他奶國際(00345)●末期業績
●先思行(00595)●末期業績
●開明投資(00768)●末期業績
●友聯國際教育租賃(01563)●末期業績
●美高域(01985)●末期業績
●雅各臣科研製藥(02633)●末期業績
●國恩控股(08121)●末期業績
●源想集團(08401)●末期業績
●興銘控股(08425)●末期業績
●新百利融資(08439)●末期業績
●申港控股(08631)●末期業績
●連成科技(08635)●末期業績
2024/06/21
●東方企控集團(00018)●末期業績
●金山科技工業(00040)●末期業績
●德永佳集團(00321)●末期業績
●美建集團(00335)●末期業績
●萬嘉集團(00401)●末期業績
●建溢集團(00638)●末期業績
●威雅利(00854)●末期業績
●安賢園中國(00922)●末期業績
●華科智能投資(01140)●末期業績
●南南資源(01229)●末期業績
●華盛國際控股(01323)●末期業績
●超智能控股(01402)●末期業績
●現恆建築(01500)●末期業績
●杭品生活科技(01682)●末期業績
●亞洲實業集團(01737)●末期業績
●耀高控股(01796)●末期業績
●銀濤控股(01943)●末期業績
●南旋控股(01982)●末期業績
●譽燊豐控股(02132)●末期業績
●創業集團控股(02221)●末期業績
●正利控股(03728)●末期業績
●榮智控股(06080)●末期業績
●彭順國際(06163)●中期業績
●奇士達(06918)●末期業績
●量子思維(08050)●末期業績
●英馬斯集團(08136)●末期業績
●嘉鼎國際集團(新)(08153)●末期業績
●神通機器人教育(08206)●末期業績
●高裕金融(08221)●末期業績
●亞博科技(08279)●末期業績
●舍圖控股(08392)●末期業績
●齊家控股(08395)●末期業績
●亞洲富思(08413)●末期業績
●CHI HO DEV(08423)●末期業績
●MS CONCEPT(08447)●末期業績
●莊皇集團公司(08501)●末期業績
●愛世紀集團(08507)●末期業績
●威揚酒業控股(08509)●末期業績
●米高集團(09879)●末期業績