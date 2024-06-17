內地5月70大中城市樓價按月續降　按年跌幅擴大

國家統計局公布，2024年5月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降，按年跌幅略有擴大。

5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.7%，降幅比4月擴大0.1個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較4月分別下降0.7%及0.8%，降幅均較4月擴大0.2個百分點。

另外，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期下降3.2%，降幅比4月擴大0.7個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降1.8%、8.3%、7.4%，上海上升4.5%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降3.7%及4.9%，降幅比4月分別擴大0.8和0.7個百分點。

二手住宅方面，5月份，一線城市二手住宅銷售價格較4月下降1.2%，降幅比4月擴大0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、1.3%、1.6%和1%。二線城市二手住宅銷售價格較4月下降1%，降幅較4月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格較4月下降0.9%，降幅與4月相同。