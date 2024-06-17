德國商會：歐盟應投資增競爭力　對華電動車加關稅無法保護行業

外媒報道，德國商會表示，歐盟應該投資以提高競爭力，而不是對中國製造的電動車加徵關稅。

德國商會華東地區執行董事Maximilian Butek表示，目前歐盟建議的關稅不會提高汽車業的競爭力。Butek在該商會商業信心調查的新聞發布會上指，若汽車業已遍布全球，是無法只在歐盟保護汽車業。

Butek稱，德國企業在歐盟調查之前未有抱怨中國在電動車領域的補貼問題。據該商會5月底進行的調查，他們面臨的最大挑戰是價格壓力。Butek指，這是產能過剩的結果。

調查發現，四分三在中國的德國企業表示，所在行業有產能過剩，其中20%企業指產能嚴重過剩。大多數受訪企業認為，產能過剩是最近才出現的現象。約一半受訪者稱，去年開始出現產能過剩，35%表示過去五年出現產能過剩。

此外，與去年相比，德國企業對中國的前景略為樂觀，但計劃短期內增加投資的企業較少。約38%受訪者預計，今年行業前景會比一年前惡化，低於去年9月被問及相同問題時，有52%的比例。不過，略超過一半受訪者擬未來兩年增加投資，比例低於去年的61%。