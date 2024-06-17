內地5月零售升3.7%勝預期　工業增加值增5.6%遜色

國家統計局公布，內地5月份社會消費品零售總額39,211億元人民幣(下同)，按年增長3.7%，好過預期。其中，除汽車以外的消費品零售額35,336億元，增長4.7%。

1至5月份，社會消費品零售總額195,237億元，按年增長4.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額176,707億元，增長4.4%。

5月份，規模以上工業增加值按年實際增長5.6%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，差過預期；與4月比較則增長0.3%。1至5月份，規模以上工業增加值按年增長6.2%。

1至5月份，全國固定資產投資(不含農戶)188,006億元，按年增長4%(按可比口徑計算)，也遜預期。其中，民間固定資產投資97,810億元，按年增長0.1%。從按月看，5月份固定資產投資(不含農戶)下降0.04%。

1至5月份，全國房地產開發投資40,632億元，按年下降10.1%(按可比口徑計算)；其中，住宅投資30,824億元，下降10.6%。期內，新建商品房銷售面積36,642萬方米，按年下降20.3%，其中住宅銷售面積下降23.6%。新建商品房銷售額35,665億元，下降27.9%，其中住宅銷售額下降30.5%。5月底，商品房待售面積74,256萬方米，按年增長15.8%。其中，住宅待售面積增長24.6%。

此外，5月城鎮調查失業率5%，前值5%。

國家統計局表示，5月經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較快成長。但當前外部環境復雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。