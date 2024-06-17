人命價值各地有別？美國半世紀前評估156萬　最新升至...

常言道生命無價，遺憾的是這一說法在現實中並非如此。無論從學術層面還是現實證據都表明，人命在很多情況上，確實和某個金額畫上等號。1977年，美國記者Mark Dowie發表了針對福特汽車的調查報告，內容引述一份據稱來自福特內部團隊、針對意外頻發的「平托（Pinto）」車款成本效益研究文件。該文件評估在汽車上額外加裝安全設計的費用，並計算了相關的經濟效益，但最令人震驚的是，褔特的分析認為一條人命「價值」，僅僅20萬美元（約156萬港元）......

根據坊間流傳的說法，福特分析認為要為平托加裝額外的安全裝置，每輛車會增加額外11美元的成本，使該系列車型成本（以總銷量估算）增加超過一億美元；相反，在不做改動下，用意外機率推算（人命死亡成本20萬美元、受傷6.7萬美元等），最終成本不超過5,000萬美元。因此，當該消息傳出後，無數美國人都震驚於自己的性命原來已被標上價碼。

參考數值助制訂法規

事實上，將人命「折現」的罪魁禍首並非福特，亦沒有證據顯示福特在汽車安全問題上有參考到該分析文件，甚至法庭在審議平托安全隱患案時，亦確認了Dowie提到的成本效益分析與案件無關。至於一條人命值20萬美元的數字，實際上是美國國家公路交通安全局（NHTSA）在1971年提出的，該數值正式名稱為「統計生命價值」（Value of a Statistical Life，VSL），是透過折算一個人的未來收入等因素，從而得出避免一條人命損失而願意付出的合理成本。

時至今日，VSL仍然是美國政策的重要參考指標之一，但金額已從當年的20萬美元大幅升至1,320萬美元（約1.03億港元）。若從嚴格的學術定義來看，VSL並不完全等於人命的價值，但由於VSL廣泛應用於各類政策制訂，因此從現實層面來看，這項數據其實應用在各個場景，既可以作為制訂各項與人命相關的安全措施參考指標，亦可用來作為意外賠償的參考金額。在涉及安全疏忽而引發的法律訴訟中，該數值也經常會被引用。

故曰，人的生命早已標好價碼，只不過大多數人對此始終一無所知。就算萬般不願承認，但將生命量化成金額的做法其實也是國際慣例。

內地學者計算554萬

在內地，雖然沒有官方正式採納的VSL數據，但民間有不少學術研究都使用了相關概念，試圖計算出內地VSL的價值。例如北京大學環境科學與工程學院教授張世秋、靳雅娜等學者，曾經在2020年的一篇論文中，以北京的空氣污染作為研究課題，推算出的VSL價值，當時僅約為554萬元人民幣；另外，清華大學學者蔡聞佳等人的研究則指出，在2019年時，中國人的VSL大約為510萬元人民幣。

香港缺乏相關研究

然而，若要論香港人的VSL，目前似乎缺乏相關研究。事實上，香港對於經濟相關的公共行政研究一直少之又少，許多在全世界學術、政治界常用的經濟指標，比如用來衡量全民就業水平的「自然失業率」，在香港居然找不到官方的研究。要知道自然失業率對於制訂經濟、勞工福利政策尤關重要，但很顯然香港政府對於本地經濟民生不夠重視。

再者，港府官員普遍被大眾批評不懂得學術研究的重要，只懂得叫幾句口號、搞幾場「盛事」就以為可以提振經濟，完全不懂從長遠角度考慮，建立一套適合香港的經濟理論研究框架。