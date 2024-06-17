多家內企傳被追補30年前稅款 分析：或與地方財困有關

外媒報道，內地地方政府要求多家企業補繳90年代稅款，顯示在經濟復甦不平衡及房地產市場持續低迷下，地方政府對資金的需求。報道指，最近幾個月，許多上市公司在交易所提交的文件中表示，已收到政府通知要求補繳巨額稅款，並警告投資者這可能會影響他們的收益。

維維股份原控股子公司被核定補繳30年前稅費。維維股份上周表示，近日收到湖北枝江酒業股份有限公司轉發的國家稅務總局枝江市稅務局開發區稅務分局《稅務事項通知書(核定應納稅額通知)》。此外，藏格礦業及北大醫藥都曾發出類似聲明。

根據《稅務事項通知書》，截至今年6月4日，枝江酒業未按規定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報，國家稅務總局枝江市稅務局開發區稅務分局根據調查核實結果，核定枝江酒業1994年1月1日至2009年10月31日的應納稅費包括消費稅7,835.29萬元人民幣(下同)、城市維護建設稅512.77萬元以及教育費附加152.22萬元，共計8,500.29萬元。

澳新銀行集團分析師邢兆鵬表示，追收稅款可能是由於地方政府財政困境。他補充，認為他們需要一些資金在季度末之前支付，因為地方當局通常會在那時向政府項目承包商付款。