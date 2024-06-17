阿里：購物優惠首日　37萬淘寶小商家GMV翻倍

大型品牌方面，截至5月31日晚上9時，超過3.7萬個品牌的GMV按年翻倍，其中包括全球知名品牌Burberry和Ralph Lauren等，而蘋果、小米、珀萊雅(Proya)和Nike等185個品牌在天貓的成交額均突破1億元。

天貓仍是美妝品牌的主陣地，截至6月2日，有43個國際和國內品牌的GMV超過1億元。

淘天旗下電商的購物優惠活動以2個銷售期進行，分別由5月20日至5月28日，以及5月31日至6月20日。同時帶挈集團超級會員體系 「88VIP」新增會員數量，在今年5月按年增長超過三倍。

值得留意的是，「88VIP」是活動主要購買力之一。在開活動首日，88VIP會員下單人數按年增加超過50%，當日人均購買金額按年增長逾30%；88VIP會員的平台訪問量亦按年升超過40%。截至3月季度，88VIP會員數量已超過3,500萬人。