南韓經濟人協會：中國電商速滲透　急須採措施應對

外媒引述南韓經濟人協會報告指，全球電子商務市場正以中國企業為中心迅速發展壯大，隨着中國電商快速滲透，南韓相關產業政策改善勢在必行，建議採取以規範限制為主的流通政策改善措施，加強消費者保護，並支持當地中小型流通及製造商。

報告指，南韓消費者去年在中國電商平台的購買總額為3.3萬億韓圜，按年增1.21倍，首次超越美國平台的1.9萬億韓圜。據該協會統計數據，今年5月，南韓境內平台的月用戶數排名依序為Coupang、阿里旗下全球速賣通(AliExpress)、11號街、拼多多旗下Temu及Gmarket，中國電商佔兩席。

協會按示，南韓大型超市等店舖有必要加以改善營業時間及網購配送，並應加強監管有害食品、醫藥品及假冒商品，檢查外國平台是否履行消費者保護義務，並關注用戶資訊外洩等問題。