大家樂：首財季香港同店銷售錄單位數跌幅
2024年06月17日 17:43
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大家樂集團首席執行官梁可婷（右）
本港復甦步伐未如理想，餐飲集團大家樂集團(00341)首席執行官梁可婷坦言，受港人外遊及北上消費、訪港旅客人數升幅較預期慢，加上經濟下行，生意在上一個財年下半年開始受壓，並延續至今個財年首季(即4至6月)，同店銷售按年錄單位數跌幅，會繼續從餐單設計、靈活調配人手等控制成本，開店則會視乎各區滲透率作部署。
該集團毛利率按年升2.6百分點至11.4%，她解釋，主要受惠於集團與採購商達成協議、調整餐單組合等令食物成本受控、加大資訊科技(IT)投資減省多方面成本，相信整體毛利率仍有上升空間。
她指出，截至3月底，集團在港共有380間門店，按年淨增4間，而每年約有3分之1至4分之1的店舖需要續租，整體續租租金水平沒有升幅，部分區域競爭仍大，整體租金跌勢慢過預期，會繼續物色合適的店舖，又會與業主商討互相推廣活動，以帶動人流、刺激生意。
內地業務方面，大家樂上個財年淨增加18家門店，至171間。梁可婷指，今年會繼續擴展門店網絡，目標開設20間門店或以上，維持2025年門店增至280間目標。