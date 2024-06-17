大家樂：首財季香港同店銷售錄單位數跌幅

該集團毛利率按年升2.6百分點至11.4%，她解釋，主要受惠於集團與採購商達成協議、調整餐單組合等令食物成本受控、加大資訊科技(IT)投資減省多方面成本，相信整體毛利率仍有上升空間。

她指出，截至3月底，集團在港共有380間門店，按年淨增4間，而每年約有3分之1至4分之1的店舖需要續租，整體續租租金水平沒有升幅，部分區域競爭仍大，整體租金跌勢慢過預期，會繼續物色合適的店舖，又會與業主商討互相推廣活動，以帶動人流、刺激生意。

內地業務方面，大家樂上個財年淨增加18家門店，至171間。梁可婷指，今年會繼續擴展門店網絡，目標開設20間門店或以上，維持2025年門店增至280間目標。