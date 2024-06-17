大家樂：今年經濟不樂觀　無意加價　將推優惠吸客

她指出，上個財年個別產品有加價，全年平均單價約為43元，又相信奧運、本地大型盛事舉行，有助推動消費氣氛及迎來更多遊客，對今年暑假表現有信心，惟目前決定暑期假期的門店晚市時間屬過早，會密切留意情況，再調整營業時間。

港府於4月下旬實施「走塑」，大家樂全線品牌收取外賣餐具1元。梁氏透露，新政策實施一個多月，有8至9成的外賣生意，消費者已自動不要外賣餐具，而收費「一元」是象徵式意義，期望能達到與消費者共同減塑，亦非百分百抵銷成本，故外賣包裝對毛利率的影響不大。另現時外賣佔比約4成，相較新冠疫情時高峰有所回落，認為屬穩健水平。

她又指，集團做民生生意，在經濟下行周期會「諗多啲刺激消費的措施」，以「性價比」、「抵食」作招徠，冀讓消費者「諗起抵，就諗起大家樂」，認為早前旗下快餐品牌大家樂推出的30元半斤叉燒優惠成效佳，吸引了早、午市以外的消費者，未來的推廣優惠也會考慮以「外賣加餸」的方向。同時，會繼續物色合適的角色知識產權(IP)合作，特別是大灣區，以吸引常客以外的消費者。