本港指標商廈租值連挫4年　中環中心累挫36%最傷

中原地產選取34個本港指標寫字樓的差餉租值統計，2023年整體寫字樓的租值按年跌約2.1%，跌幅收窄，惟已連跌4年，顯示經濟環境疲弱及空置率高企，寫字樓租賃市況持續下調。其中，中環中心、長江集團中心及灣仔會議展覽中心近4年的租值跌幅最明顯，高達33%以上，當中中環中心跌幅約36%最明顯。

該行研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於寫字樓供應過剩，估計短期整體租值下行趨勢不變。報告又指，上述指標寫字樓包括8個頂級指標寫字樓，去年的租值有5個跌、3個升；當中，中環長江集團中心的租值跌幅最顯著，按年跌約10.9%，相比2019年高位，更下跌超過三成，達約33.4%。金鐘太古廣場1座及2座2023年租值分別按年跌約10%及約8.6%，較2019年高位跌約29%及約29.3%。主因是同區有The Henderson及長江集團中心二期等全新落成寫字樓影響所致。

至於，中區置地廣場及國際金融中心的按年租值跌幅亦分別約2.2%及1.4%。而同區交易廣場、金鐘太古廣場3座及九龍站環球貿易廣場的租值，則按年上升，漲幅由約2.8至3%。不過，該批物業比2019年高位全部都下跌，挫幅由約18至22.6%。

另外26個甲級指標寫字樓，2023年的租值有12個跌、9個升，以及5個不變。租值按年跌幅較多的包括有灣仔鷹君中心跌約10%，尖沙咀南洋中心跌約9.9%；而中環中心及尖沙咀港晶中心則分別挫約7%與約4.5%。另外，近4年租值跌幅較高的有中環中心、會議展覽中心及金鐘力寶中心，分別累跌約36%、約33.2%及約31.4%。至於上環信德中心、中區美國銀行中心、鷹君中心及金鐘遠東金融中心的租值亦比2019年跌約三成。

以整體類別算，頂級寫字樓租值按年跌約2.4%，甲級寫字樓跌約1.6%。雖然2023年頂級寫字樓租值跌幅高於大市，但比較2019年高位只回落約23.6%，較甲級跌約27.9%及整體跌約25.3%為小。

而分別租值計，2023年港島租值按年跌約2.2%，已連跌4年。九龍租值則止跌回升約0.8%，導致港島租值比2019年跌近三成，累挫約29.3%，而九龍近4年卻只有約21.8%跌幅。除金鐘租值有輕微升幅外，中環、上環及灣仔的去年租值，分別按年跌約3.6%、3.4%及3.0%，相信是受部分外資企業撤離，以及有公司遷往非核心商業區所影響。尖沙咀東部及尖沙咀西部的租值，則分別按年升約0.05%及約2.6%。