新加坡勢遭擊敗？馬來西亞係呢一方面具3大優勢...

外媒報道，隨着雲端運算及人工智能需求增長，馬來西亞由於能源及土地價格低廉，加上簡化電力審批，令數據中心交付時間縮短至1年，有機會成為東南亞數據中心強國。

報道指出，過去數年，馬來西亞吸引涉及數據中心的投資金額多達數十億美元，包括Google、英偉達及微軟等科技巨頭都來投資。

數據中心情報公司DC Byte亞太區董事總經理James Murphy表示，大部分投資集中於鄰近新加坡的小城市新山。他說，新山由2年前的基數基本為零，未來將超越新加坡，同時稱霸東南亞。在DC Byte的2024年全球數據中心指數，新山被評為東南亞增長最快的市場。報告指出，新山數據中心總供應量為1.6吉瓦，包括正在建造、已承諾或處於規劃早期的項目。

傳統上，多數數據中心基礎設施及儲存投資都流向日本、新加坡及香港等成熟市場。

惟全球數據中心供應商 EdgeConneX報告指出，新冠疫情大流行加速世界數碼化轉型及雲端採用，令馬來西亞和印度等新興市場對雲端供應商的需求大增。

事實上，AI數據中心需要大量空間、能源及用水冷卻。因此，馬來西亞等新興市場比香港及新加坡等資源有限的地區更具優勢。因此，已有大量投資和計劃產能已由新加坡轉移到新山。