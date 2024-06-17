屯門邁亞美海灣中層戶售408萬　每呎僅8518元

屯門私人屋苑成交呎價「8字頭」有交易，邁亞美海灣連裝修單位，以408萬元成交，呎價僅8,518元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙俊傑表示，堅尼地城美菲閣2座中高層D室，實用面積約467方呎，三房間隔，望樓景，以660萬元成交，呎價約14,133元，新買家為同區用家，原業主於1985年以46.3萬一手購入單位。

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園2座中層A室，實用面積約439方呎，兩房間隔，放盤一段時間，上月叫價520萬元，最新以488萬元沽出，呎價約11,116元，新買家為用家。

●中原林志達表示，北角半山富麗園A座低層1室，實用面積約837方呎，套三房連工人套房間隔，由2022年10月開始放售，當時叫價1,480萬元，最新以1,120萬元連兩個車位沽出，累減360萬元或約24%，呎價13,381元，較2019年同類型做價回落逾30%，

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新界區

●置安居關伊諾稱，屯門邁亞美海灣5座中層B室，實用面積約479方呎，有裝修，僅以408萬元售出，呎價約8,518元，原業主2013年僅以308萬元購入，帳面獲利約100萬元。

●中原黃淑賢指，青衣6月暫錄約34宗二手買賣，翠怡花園8座高層E室，實用面積約495方呎，兩房間隔，議價後以606萬元成交，呎價約12,242元，原業主於2013年3月以480萬元買入。

●中原丘漢偉表示，荃灣6月累錄約47宗二手買賣，過去周末錄約7宗，其中萬景峯3座高層C室，實用面積約821方呎，套三房加書房及儲物套房間隔，有裝修，叫價1,560萬元，換樓客以1,490萬元購入，呎價約18,149元，約5年帳面蝕60萬元，貶值約3.8%。

●利嘉閣張啟源表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居9座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望內園景，今年4月叫價460萬元，近日獲內地客睇樓後，隨即與業主洽購，議價後以415萬元成交，呎價約9,263元。

●美聯李怡澤指，元朗新元朗中心4座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，曾叫價580萬元，減價30萬元，以550萬元沽出，呎價約11,802元，原業主於2011年以300萬元購入。

●中原蔡天賜稱，上水及粉嶺6月暫錄約30宗二手買賣，按月跌約三成，上水顯峯中層C室，實用面積約507方呎，套三房間隔，叫價約565萬元，日前議價後以550萬元易手，呎價約10,848元，新買家為用家。

●美聯張銘新指，大埔白石角逸瓏灣8的1座低層C室，實用面積約795方呎，套三房連工人套房設計，4月叫價1,430萬元，下調叫價至980萬元，議價後以950萬元易手，呎價約11,950元，原業主2020年以1,266.9萬元購入，帳面蝕316.9萬元。

●世紀21柏宇李洛章表示，大埔新峰花園1座頂層天台單位，實用面積約626方呎，兩房間隔，放盤約1個月，叫價700萬元，獲上車客洽購，累減65萬元，以635萬元成交，減幅約9.2%，呎價約10,144元，比對於今年2月同類型成交價低約6%。

●美聯黃國輝指，大埔半山悠然山莊12座極低層單位，實用面積約914方呎，套三房連工人套房設計，連1車位叫928萬元，獲外區用家洽購，議價後以880萬元承接，呎價約9,628元。

●世紀21奇豐吳元利指，房協居屋沙田綠怡雅苑1座高層H室，實用面積約583方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場叫價680萬元，放盤1年，累減80萬，以600萬元成交，減幅約11.8%，呎價約10,292元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山6月暫錄約61宗二手買賣，較上月增約兩成，星漣海佔2宗成交，包括1座高層E室，實用面積約1,238方呎，套四房間隔，日前議價後以1,660萬元易手，呎價約13,409元，約7年帳面蝕讓約169萬元。

●利嘉閣歐柏倫稱，西貢白沙灣立德台雙號屋，實用面積約1,499方呎，換樓客計劃提升居住質素，以2,500萬元購入，呎價約16,678元，原業主於2008年3月以約1,500萬元買入，帳面獲利約1,000萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙3座低層P室，實用面積約528方呎，兩房間隔，望山景，叫價679萬元，多番累減至589萬元，終以528萬元沽出，呎價10,000元，低市價約20%，呎價創新低，約4年帳面虧蝕208萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑E座中層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，望內園景，附裝修，去年9月已補價自由市場叫價660萬元，放盤達9個月，一口價減115萬元，以545萬元沽出，呎價約9,068元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳中心6座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原先叫價748萬元，經雙方議價後，外區年輕家庭客以730萬元購入，呎價約15,699元，該屋苑目前約有251個放盤，入場費約580萬元。

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