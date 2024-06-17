新盤市場周一錄18宗成交　沙田現樓項目標售4伙

新盤市場於周一(17日)暫錄約18宗成交。其中，沙田現樓項目通過招標連沽4伙，總成交金額逾7,219萬元。

●沙田瓏珀山單日連售4伙

●何文田隆敍周五開賣20伙

由本地黃氏家族持有的何文田太子道西296號項目隆敍，周一(17日)上載銷售安排至一手住宅物業銷售資訊網，原定安排周四(20日)起以招標形式首度發售20伙，最新已修訂改為周五(21日)開售。即將發售的單位為2樓至6樓單位，實用面積介乎680至1,166方呎，戶型為兩房及三房間隔。

●何文田站朗賢峯兩房呎售23,668元

●啟德維港1號兩房呎售17,465元

●啟德MIAMI QUAY I周五賣50伙

●錦田北PARK YOHO Napoli三房863萬元沽

●佐敦高臨兩房844萬元成交

●屯門OMA by the Sea連雙車位1,325萬沽

●白石角海日灣三房呎售22,790元

據成交紀錄冊顯示，大埔白石角海日灣於周一(17日)招標售出COURT A 第1座6樓B室，實用面積1,411方呎，三房間隔，成交價3,215.7萬元，呎價約22,790元。

●何文田128 WATERLOO兩房獲承接

●何文田VAU Residence一房錄成交

萬科香港發展的何文田VAU Residence，周一(17日)沽出18樓H室，實用面積388方呎，採兩房間隔，成交價821.4萬元，呎價約21,170元。