新盤市場周一錄18宗成交 沙田現樓項目標售4伙
2024年06月17日 21:33
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新盤市場於周一(17日)暫錄約18宗成交。其中，沙田現樓項目通過招標連沽4伙，總成交金額逾7,219萬元。
●沙田瓏珀山單日連售4伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周一(17日)通過招標再售出4伙，成交價介乎1,714.98萬至約1,885.7萬元，全數均連同車位沽出，單日總成交金額共逾7,219萬元。其中，King Tower 2的19樓E室，實用面積1,056方呎，屬三房一套連書房間隔，連1個車位成交價約1,885.7萬元，呎價約17,858元。
●何文田隆敍周五開賣20伙
由本地黃氏家族持有的何文田太子道西296號項目隆敍，周一(17日)上載銷售安排至一手住宅物業銷售資訊網，原定安排周四(20日)起以招標形式首度發售20伙，最新已修訂改為周五(21日)開售。即將發售的單位為2樓至6樓單位，實用面積介乎680至1,166方呎，戶型為兩房及三房間隔。
●何文田站朗賢峯兩房呎售23,668元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，周一(17日)沽出第5B座12樓B室，單位實用面積521方呎，兩房間隔，以1,233.1萬元，呎價約23,668元。
●啟德維港1號兩房呎售17,465元
中國海外發展(00688)推出的啟德維港1號，最新售出2A座8樓G室，實用面積482方呎，屬兩房間隔，以841.8萬元成交，呎價約17,465元。
●啟德MIAMI QUAY I周五賣50伙
●錦田北PARK YOHO Napoli三房863萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，最新以863.55萬元沽出第21A座7樓D室，實用面積636方呎，三房間隔，呎價約13,578元，買家另可享現金回贈。
●佐敦高臨兩房844萬元成交
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，今(17日)以844.2萬元沽出A2座27樓E室，實用面積377方呎，兩房間隔，呎價約22,393元。
●屯門OMA by the Sea連雙車位1,325萬沽
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周一(17日)售出第2座8樓A1室，實用面積942方呎，三房間隔，同連兩個車位以1,325萬元成交，呎價約14,066元。
●白石角海日灣三房呎售22,790元
據成交紀錄冊顯示，大埔白石角海日灣於周一(17日)招標售出COURT A 第1座6樓B室，實用面積1,411方呎，三房間隔，成交價3,215.7萬元，呎價約22,790元。
●何文田128 WATERLOO兩房獲承接
據成交紀錄冊顯示，萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，今(17日)錄得12樓F室的成交，單位實用面積551方呎，屬兩房戶型，成交價2,303萬元，呎價約41,797元。
●何文田VAU Residence一房錄成交
萬科香港發展的何文田VAU Residence，周一(17日)沽出18樓H室，實用面積388方呎，採兩房間隔，成交價821.4萬元，呎價約21,170元。