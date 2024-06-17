美股個別發展　台積電ADR跑嬴台股股價

有美國聯儲局「鷹王」之稱的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，應靜候更多數據來判斷美國通脹是否穩步降至2%目標；又謂如果今年只減息一次，料時間接近年底。雖然他今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)沒有投票權，但10年期美國國債孳息率周一照升，美股早段個別發展，道指跌94點，報38,494點；標指無升跌，報5,430點；納指升4點，報17,693點。

台積電傳加代工費逾5%

世界最大晶片代工廠台積電又傳漲價，市傳其3納米製程獲蘋果公司(Apple Inc.)、英偉達(Nvidia)等7名大客「全包」，預期訂單排滿到2026年，代工費看升5%以上，先進封裝來年報價亦有望漲10至20%。台積電台灣股價周一(17日)回吐0.11%，但美國預託證券(ADR)早段曾升1.6%，高見175美元，以此計算今年累漲68%，跑贏台灣股價約16個百分點。

以往投資者喜歡買台積電的台股而沽空其ADR，可是隨着美股溢價持續，正使這些套利盤慘遭夾倉。基金界認為，ADR的溢價會再擴大，而且一些外資和被動型資金只買ADR，ADR的買盤會更勝台股，持續過去的策略會令他們蒙受更大損失。

亟欲打敗台積電的英特爾(Intel)則面臨集體訴訟，事緣公司今年為展示實力，把製造自家及他人晶片的業務重組為新的IFS(英特爾晶圓服務)分部，但表現相當難看，股價一度大跌，惹來投資者不滿，控訴公司唱好有關業務前景「屬嚴重誤導及/或缺乏合理基礎」等。英特爾股價跌不足1%。