東方日報B1：華上月工業固投遜預期　僅零售增3.7%有轉機

中國5月信貸數據呈現「擠水分」效應後，周一(17日)揭盅的5月3大經濟增長引擎及內地樓價指數表現均未見急彈，僅零售總額按年增速略為加快，工業增加值及固定資產投資數據均遜預期，接連兩個月經濟活動數據也反映復甦不平衡問題，故有投行料今年第二季國內生產總值(GDP)增長恐不足5%。

受五一長假期、消費品「以舊換新」補貼政策、網購節「618」提前開賣等因素影響，5月社會消費品零售總額3.91萬億元人民幣(下同)，按年增3.7%，比4月加快1.4個百分點，首5個月仍升4.1%不變。

單計5月，商品零售及餐飲收入分別漲3.6%及5%，高於4月的2%及4.4%，家用電器和家具類各升12.9%及4.8%，惟金銀珠寶類跌幅加劇至11%。荷蘭國際集團(ING)銀行估計，消費者優先考慮「吃、喝、玩」而非大額消費。

上月居民消費價格指數(CPI)按月降0.1%，國家統計局新聞發言人、總經濟師劉愛華指，主因非食品價格如機票，受到小長假後出行熱度季節性減退影響。從目前掌握的食品、工業消費品、服務等價格走勢來看，下階段CPI料將持續溫和回升。

不過，首5個月不計農戶的累計固產投規模為18.8萬億元，按年升4%，增幅連續第二個月放緩，其中，民間固定資產投資錄0.1%升幅；外商企業投資跌幅更擴至15.4%。雖然國統局強調，下階段有利投資穩定增長的因素逐漸增加，包括中央預算內投資下達及專項債發行加快，有利實體工作量增加，及重大工程建設加快，為投資增長提供新動力，但ING銀行指，房地產投資和私營投資的表現，持續拖累整體投資。

投資發展牽動整體就業空間，內地城鎮調查失業率在上月按月持平在5%，即使ING銀行認同，超長期特別國債資金投入使用後，下半年投資增長率可望回穩。然而，這或意味短期內，投資增長可能繼續由國企推動為主，因民營企業的投資情緒尚未恢復。人民銀行潛在的降息行動可能有助於支持民企投資，但這種復甦料需時反映和持續的政策支持。國統局重申，目前就業總量壓力及結構矛盾並存，仍面臨不少挑戰及困難。

今年以來，擔當經濟上行「火車頭」的製造業，在5月以超出預期的幅度回落。上月規模以上工業增加價值按年增5.6%，野村證券指，分3大類別來看，上月採礦業增加值升3.6%、水電公用及製造業各升4.3%及6%，均比4月回落；按產品而言，發電量增2.3%，也低過4月的3.1%。

ING銀行更留意到，汽車製造業升幅為7.6%，明顯低於此前雙位數增速，可能是針對中國汽車的關稅行動開始限制製造業需求，並擔心未來數月面臨更大壓力。

國統局對工業生產動力卻滿有信心，指九成地區、八成產業、近六成產品實現增長，裝備製造業增加值升7.5%。同時，規模以上高技術製造業增加價值增10%。

至於工業生產者出廠價格(PPI)，國統局指，儘管國際大宗商品價格存在不確定性，但隨着內地大規模設備更新等逐步生效，且進入「迎峰度夏」階段，電煤需求提振，煤炭價格或將維持上漲走勢，料下階段PPI減幅將持續收窄。

踏入6月下半場，依靠工業重振全年經濟的目標滿布挑戰，尤其是房地產長期低迷，導致內需欠缺熱度。野村指，由於房地產市場的影響持續存在，且出口產業面臨貿易爭端帶來的阻力，整體增長動能仍處低迷，故維持本季GDP按年增4.6%的預測。