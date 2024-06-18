英國住宅放盤價雖徘徊高位　平均嗌價僅371萬港元...

英國大選臨近，但無礙樓市活動。根據當地放盤網站Rightmove統計顯示，截至6月8日的一個月，住宅成交量按月多6%，買家詢價個案亦多5%；且該樓價指數按月持平於高位290點，即全英平均住宅放盤叫價平均為37.511萬英鎊(約371.26萬港元)，按月僅微跌21英鎊，變幅接近零。分析指出，這是因為當地人普遍認為，無論哪個政黨上台，樓市政策亦不會大變。

貴價住宅上月放盤年減3%

該網站科學總監Tim Bannister表示，雖然提前大選宣布得很突然，但顯然未有影響市場活動。該網站本次特意訪問了逾1.4萬人，當中95%表示，7月4日的選舉沒有打亂他們的搬屋計劃。上月唯一較大反應的是貴價住宅，平均叫價平均按月跌0.6%至68.981萬英鎊(約682.87萬港元)；在突然宣布提前大選的兩周內，放盤量按年減少了3%，相較其對上兩周增加11%大幅收縮。報告認為，貴價住宅反應敏感是可以理解，因為這一類業主一般不愁資金，對於何時放盤彈性較大。

按地區劃分，本次價格增長最強勁的地區是較便宜的、較北部的地區，例如英格蘭西北和英格蘭東北部按月叫價分別升0.9和1%。反觀，熱門地區如英格蘭東部和倫敦按月跌0.5和0.3%。

Bannister稱，住房政策受政黨關注，實屬令人鼓舞。然而，到目前為止，許多政黨對住房政策的承諾，不是現有計劃的延續，就是舊政策的復辟，預計只能幫助樓市的特定部分。在這背景下，市場更關注英倫銀行的減息時間表之上。目前英國平均5年期固定按揭利率在5.04厘高位橫行，雖然較去年7月的峰值6.11厘回落，但仍高於今年初的4.94厘。

通脹達標 料最快8月減息

英國本周三將會公布5月份消費物價指數(CPI)，市場預期會按年升2%，較4月時的2.3%再度下降，雖然已達英國央行的目標2至3%水平，但市場普遍認為，本周四的英倫銀行議息會議將維持利率不變。原因之一，乃英央行行長貝利(Andrew Baily)之前多次表示，必須要看到通脹持續回落至低位的證據才能啟動減息。另外，坊間認為，英央行為保持政治中立，不會選擇在臨近大選前有大動作，最快或要8月才會減息。

值得一提的是，美國流行樂壇天后Taylor Swift會在8月於倫敦舉行演唱會。道明證券(TD Securities)稱，隨着大量粉絲湧入倫敦，將令經濟活起來，可能足以令英倫銀行延遲減息行動。

製造業冀新政府檢討貿策

另外，英國製造業組織Make UK上月所做的調查顯示，300間製造業企業當中，有69%企業希望下一屆政府制訂可靠的產業戰略，有54%呼籲新政府尋求加強與歐盟的貿易關係。在野工黨目前在民調中領先，該黨計劃成立工業戰略委員會，並更新貿易政策。