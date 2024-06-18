富瑞料貨櫃運費仍未見頂

報告指，截至6月15日，上海貨櫃出口(SCFI)運價指數升勢持續，按周上升194點或6%，按周升幅擴大。另外，波羅的海乾散貨指數(BDI)按周上升4%，當中巴拿馬型船及超級極限型船按周升幅更達11%及7%。富瑞指，目前蘇彝士運河每周使用情況為今年以來第二低水平，意味貨船需要繞遠路；而租船費率是自2022年初以來最大反彈幅度，加上港口擠塞情況，該行預期貨櫃板塊將於今個夏季表現強勁。

馬士基擬下月再加價

事實上，航運業巨頭丹麥的馬士基上周已經通知客戶，亞歐線大箱(40呎貨櫃)7月1日起要加價兩成七，最高至9,400美元。不過，分析指，若歐盟於7月4日真的大幅加中國電動車關稅，運價可能會因此受到壓抑。

政策方面，內地交通部印發《關於新時代加強沿海和內河港口航道規劃建設的意見》，提出加速建設國家港口樞紐體系，全面攻堅國家高等級航道，打通內河航運堵點卡點，實施內河水運體系聯通工程，着力推進一體化發展，高品質建構現代化的港口與航道體系，全面推動全國計劃落地實施。