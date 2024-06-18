林嘉麒：內地經濟復甦前路仍艱難

港股近期走勢反覆，恒生指數上周向上挑戰10天線阻力不成，上周測試50天線支持，輾轉回落至昨日最低見過17,752點，反覆回到5月初水平。內地經濟數據不及預期下，拖累港股短期表現。

內地昨日公布的5月規模以上工業增加值按年增長5.6%，低於市場預期的增長6%，不過按月仍增0.3%，整體表現未見太差。其中，製造業增長6%，而且高技術製造業增加值增長10%，增速快於全部規模以上工業4.4個百分點，可見製造業繼續走向高質量。按產品看，3D打印設備、新能源汽車、集成電路產品產量按年分別增長36.3%、33.6%、17.3%。

房地產投資縮拖累固投

此外，內地首5個月全國固定資產投資18.8萬億元人民幣(下同)，按年只增4%，略遜預期的增4.2%，按月則下降0.04%，似乎貨幣政策、中國人民銀行今年的減息降準，以及專項債等皆未能夠以快速的行政手段穩住經濟。

首5月房地產開發投資按年下降10.1%，是其中的致命傷。實際上，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長是8.6%，可見房地產拖累了整體固投。以產業看，第二產業投資增長12.5%，惟第三產業投資按年只是持平，民間投資亦只見增長0.1%。

由此看來，第二產業情況仍有不錯的發展，與製造業數據配合，較令人擔心的是第三產業及民間投資情況，經濟活動的呆滯反映了大市極低的經濟投資活動。其中，較可取的是高技術產業，此投資按年增長11.5%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長10.4%及14.3%。

慶幸的是，內需消費力未算太大失望。內地5月社會消費品零售總額3.92萬億元，按年增長3.7%，優於預期的增長3%，亦比4月加快1.4個百分點。回顧4月份的社會消費品零售總額只增2.3%，創下2022年12月以來新低，數據公布後拖累港股調整了不少。即管看看今次數據好過市場預期，能否挽回恒指在低位見支持。

恒指今浪上升動力消退

按消費類型，商品零售3.49萬億元，增長3.6%；餐飲收入4,274億元，增長5%。部分升級類商品銷售增長較快，體育和娛樂用品類、化妝品類、通訊器材類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長20.2%、18.7%、16.6%和12.9%。這些類別部分屬非必需品，也間接反映內地消費力不是想像的那麼悲觀。

就業方面，內地5月份全國城鎮調查失業率為5%，與4月持平，按年下降0.2個百分點。首5月全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，按年下降0.3個百分點，略有改善。整體來看，5月份經濟數據不是差，只是不太配合恒指在18,000點附近水平，因早前開始憧憬內地經濟復甦時，恒指是由16,000點水平起步的。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)