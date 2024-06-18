廖嘉豪：日股或在夏季再次回升，並可能創今年新高

日經指數近月在38,000點至39,000左右區間上落符合預期，但日股受惠日本個人消費和企業資本支出等的內需復甦、日圓自去年以來的貶值潮結束，日本企業利潤率改善推升股本回報率，皆令日股有機會在夏季再次回升，並可能在之後創今年新高。

日本長期及兼職員工薪金明顯走高，扣除通脹後的實際工資也將回升。春鬥5% 加薪幅度預示包含中小企的日本月度勞動力統計的薪金升幅或約4%，由於核心通脹按年升幅預計將回落至2% 左右，主要由消費品價格放緩，實際工資因此或在下半年回升。此外，估計日本仍有40萬億日圓的「超額儲蓄」- 即在疫情期間節省的金額，現水平對比約在2022年中約45萬億日圓的超額儲蓄高峰仍高。由於美國的超額儲蓄去年亦強勁貢獻當地個人消費，因此日本巨額超額儲蓄仍有空間支持本地消費。

企業資本支出復甦跡象越來越明顯。勞動力短缺令企業優先考慮提高生產力、東京證券交易所要求公司利用超額現金(截至2024年5月30日，財務省數據顯示日企仍持有近5萬億日圓自由現金流，規模為1960年以來高位)提高企業價值作為企業管治改革計劃的一部分，以及通縮轉向通脹降低企業持有現金而非投資的動機，將帶動日本資本支出復甦。

4月1日發佈的日本央行短觀報告(在3月調查)指出資本支出錄得增長，尤其軟件投資，截至25年3月財年的資本支出預算按年增長4.5%(24財年為10.2%)，僅軟件投資(包括金融機構)已增長9.8%(24財年為10.3%)。但企業通常在6月份的短觀報告中上調3月份的資本支出預算，2018年以來均顯示6月調查的短觀報告資本支出預算皆大幅高過3月調查結果。若6月份的調查(將於7月1日發佈)顯示資本支出被大幅上調，將進一步提振市場對資本支出復甦預期。

日股最近因令市場失望的盈利指引而走弱，但如果7月下旬開始公佈的4月至6月業績證實盈利表現優於指引，屆時將支持日股表現。如果日本經濟復甦比其他主要經濟體更強，以國內需求為導向的行業應會跑贏大市。當環球股市持平或下跌，而日股跑贏環球股市時，往績顯示零售、食品、媒體和休閒等內需主導行業往往跑贏大市。投資者或可在現水平吸納日股，提早部署內需及資本開支復甦提振企業盈利回升的升市機會。