中華煤氣與威立雅合作發展全港首個綠氫項目

中華煤氣（00003）公布，與威立雅（Veolia）於將軍澳新界東南堆填區擴建部分合作發展全港首個「綠氫」項目，並簽署合作備忘錄。雙方將合作利用生物沼氣生產綠色氫氣，並推動不同的氫能應用場景，實現轉廢為能。預計首批本地製綠氫於明年面世。

特區政府日前發表《香港氫能發展策略》，為配合本港氫能發展方向，煤氣公司與威立雅旗下合資公司—翠谷工程有限公司簽署合作備忘錄，合力推動全港首個「綠氫」項目。有關項目今年3月獲得由環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組同意啟動，預計2025年投產。

綠氫項目設於新界東南堆填區內，項目將新設氫氣生產站、氫氣配送裝置，以及一個加氫站。煤氣公司和威立雅將堆填區收集得來的生物沼氣，經上述設施，利用「蒸氣甲烷重整」技術轉化成綠色氫氣。由於生物沼氣是由堆填區中有機物分解過程所產生，故屬於綠氫。項目為有關技術在港首次應用，預計每天可生產約330公斤氫氣，足夠供應7至8輛氫能巴士行駛一天。

煤氣公司常務董事黃維義期望項目可作為示範試點，日後相關經驗和技術可複製至其他堆填區及應用場景，善用堆填區沼氣生產綠氫作為可持續燃料。黃維義指出，煤氣公司生產的燃氣中有一半成分為氫氣，擁有超過160年安全營運燃氣及氫氣經驗，擁有3,700公里的管網，已有輸氫供氫的基建優勢，可供應綠氫予本港千家萬戶，是次項目是先行先試，小步快跑，推動未來氫能產業發展，實現家和萬事「氫」。