報告：中國料成全球最大百萬富翁流失國　熱門落腳地係...

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners公布的《2024年亨利私人財富遷移報告》（Henley Private Wealth Migration Report 2024）預計，中國將再次將成為全球最大百萬富翁流失國，其次為英國。該報告概述了全球最重要的百萬美元富翁移民流入和流出情況。

報告預計，中國今年將失去15,200名百萬富翁； 英國緊隨其後，今年預計將失去9,500名百萬富翁，超過去年離開英國數字逾兩倍。印度阻止了財富流出，預計今年僅有4,300位百萬富翁離開印度，相比去年為5,100人。俄烏戰爭爆發後，逃離俄羅斯的百萬富翁潮似乎正在緩解，今年預計只有1,000人將遷離俄國，相比2022年及2023年人數為8,500人及2,800人。

過去幾十年來，英國一直吸引着來自歐洲、亞洲、非洲和中東的富裕家庭，這些家庭主要湧向倫敦，這次人口外流對這個國家來說是一個大逆轉。報告稱，從2017年到2023年，該國已因移民而失去了16,500名百萬富翁。

另邊廂，阿聯酋成為最吸引高淨值人士流入的國家，預計今年年底將創下創紀錄的6,700位富裕移民。其他受百萬富翁青睞的國家，依次為美國、新加坡、加拿大及澳洲，預計可吸引富豪人數為3,800人、3,500人、3,200人及2,500人。

亨利私人客戶集團負責人Dominic Volek表示﹐全球正努力應對地緣政治緊張局勢、經濟不確定性和社會動盪的完美風暴，百萬富翁們正用行動投票。