證監會倡中介人鼓勵客戶在惡劣天氣交易日以電子轉帳

香港將於9月23日落實「打風開市」。香港證監會向持牌法團發通函，闡述證監會對中介人在新安排下應達到的操守和內部監控標準期望，並倡中介人鼓勵投資者在惡劣天氣交易日以電子方式轉帳。

證監會指，中介人一旦發現任何可能對客戶利益或中介人維持業務運作的能力有重大影響的事故，如違反最低速動資金規定、挪用客戶資產，及系統中斷或出現嚴重故障等，應通知證監會。

證監會指出，中介人應作出適當的安排，以確保在惡劣天氣下維持交易期間正常運作，包括就在惡劣天氣交易日進行業務活動作出充足的準備及實施適當的措施，包括採用遙距運作及電子轉帳；提前及清晰地向客戶傳達有關惡劣天氣下維持交易的政策及安排，以及因惡劣天氣下維持交易而對客戶協議作出的任何改動，並鼓勵客戶以電子方式轉帳。

同時，中介人亦應制定穩妥的安排，以便在惡劣天氣交易日及時地及以可靠的方式獲得資金，採取審慎的風險管理以確保財政上的抵禦能力，及維持有效的監控措施以保障客戶資產。

證監會表示，明白中介人的業務規模和複雜性各有不同，在實施惡劣天氣下維持交易的初期可能會在運作上遇到挑戰。為確保符合上述應達到的標準，中介人應為自身訂立與其業務規模和複雜性相稱的程序，而中介人的高級管理層應設立妥善的管治和監察機制，以確保該等程序得到妥善的設計和實施。