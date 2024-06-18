天水圍天盛苑已補價大單位362萬拍出　低估價逾3成

低市價物業被瘋搶，有拍賣行一口氣沽出7個銀主住宅及1個業主舖位，其中，天水圍居屋天盛苑一個650方呎大單位，僅以362萬港元已補價自由市場價拍出，較銀行估值低約33.5%。

環亞物業拍賣賣出的物業涉及成交價共逾4,300萬元。該行董事總經理區蘊聰表示，今次拍賣共約80人出席，物業買家以用家為主。

是次拍賣售出的銀主住宅不乏居屋物業，包括天水圍居屋天盛苑R座中層2室，屬疑似事故單位，實用面積約650方呎，已補價自由市場開價320萬元，獲3組客出價，終以362萬元賣出，搶高42萬元或約13.1%，呎價約5,569元。個別銀行估值約544萬元，現時成交價低約182萬元或約33.5%。

同場亦沽出牛池灣居屋嘉峰臺2座高層E室銀主盤，以自由市場開價460萬元賣出，單位實用面積約422方呎，成交呎價約10,900元。單位銀行估價約587萬元，成交價低約127萬元或約21.6%。

另外，也拍出多個私宅銀主單位，其中，油麻地咸美頓大廈低層A室，實用面積約297方呎，開價218萬元，有兩組客競逐，終獲搶高32萬元或約14.7%，以250萬元拍出，呎價約8,418元。

灣仔麗珊大廈高層B室，實用面積約319方呎，推拍價320萬元，有兩組買家出價，最後以340萬元沽出，呎價約10,658元。單位原業主於2014年以約380萬元購入，現時轉售貶值約40萬元或約10.5%。

至於，荃灣海濱花園4座低層A室海景單位，實用面積約583方呎，推拍價545萬元，最後以556萬元售出，呎價約9,537元。單位銀行估價約586萬元，最新做價低約30萬元或約5.1%。

港島半山都有銀主盤賣出，西半山蔚晴軒低層D室，實用面積約449方呎，以開價760萬元沽出，呎價約16,927元。資料顯示，原業主約2021年以約908萬元買入，現貶值約148萬元，跌價幅度約16.3%。

堅道堅都大廈高層E室銀主單位，實用面積約805方呎，連低層單號車位開拍價1,150萬元，獲兩組客競投，終以1,200萬元賣出，呎價約14,907元。單位個別銀行網上估價約1,405萬元，成交價低約205萬元或約14.6%。

場內沽出旺角太子道西87號利盛大樓地下A舖，屬業主盤，實用面積約1,045方呎， 成交價450萬元，呎價約4,306元。

此外，拍賣前售出兩項銀主物業，包括荃運工業中心2期2樓E號工場，以及大嶼山大澳居屋龍軒苑D座高層6室銀主單位。