南豐新邨兩房放售不足1個月　劈價51萬沽　呎價穿1.1萬

港島私樓上車盤劈價吸客，鰂魚涌南豐新邨兩房單位，放盤不足一個月，劈價51萬元，獲投資者以429萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨6月暫錄兩宗買賣，屋苑7座低層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，上月叫價480萬元，不足一個月獲以429萬元承接，呎價約10,972元，新買家為投資客。

●中原柳志明指，堅尼地城卿旺大廈中層C室，實用面積約394方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，呎價約14,721元，新買家為區內客，計劃購入單位與家人自住。

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九龍區

●中原曾文慧稱，大角咀港灣豪庭4座極高層C室，實用面積約476方呎，三房間隔，放盤僅個多月，最初叫價830萬元，近日減至780萬元即獲洽購，現累減至768萬元成交，減幅約7%，呎價約16134元。

●香港置業文啟光表示，長沙灣泓景臺6月暫錄4宗二手買賣，包括1座中層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，望市景及山景，叫價約750萬元約9個月後，同區客經議價後以約689萬元成交，呎價約14,004元，較市價低約5%。

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新界區

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳居屋寶盈花園1座低層K室，實用面積約590方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以536萬元成交，呎價約9,085元，原業主於2016年以約398萬元購入，帳面獲利約138萬元。

●利嘉閣黃金欽稱，將軍澳維景灣畔11座低層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景，新買家為上車客，正計劃結婚，單位放盤叫價750萬元，議價後以695萬元成交，呎價約13,817元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢碧翠苑7座低層A室，實用面積約1,247方呎，套四房間隔，望山景，叫價1,280萬元，以1,150萬元連雙車位沽出，減幅約10.2%，呎價約9,222元，低市價約10%。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山迎海‧星灣御17座中層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價700萬元，減10萬元，以690萬元獲買家承接，呎價約13,911元，原業主於2015年4月以692.1萬元購入，約9年帳面虧蝕2.1萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗6月錄約5宗二手買賣，屋苑1座高層B2室，實用面積約221方呎，開放式間隔，議價後以360萬元易手，呎價約16,290元，新買家為用家，單位約8年帳面獲利約61萬元。

●中原黎宗文指，大圍6月暫錄約18宗二手買賣，其中盛薈2座南翼低層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，議價後以1,069萬元易手，呎價約14,426元，新買家為換樓客，原業主持貨約6年，帳面蝕讓約41萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望園景，放盤4個月，叫價718萬元，獲買家洽購以649萬元成交，呎價約16,514元。

●美聯周南輝稱，大埔白石角嘉熙5座中層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，享內園景，早前叫價700萬元，獲外區首置客議價30萬元，以670萬元承接，呎價約13,346元，原業主2018年以921萬元購入，帳面蝕251萬元。

●中原蔡天賜指，上水及粉嶺6月暫錄約33宗二手買賣，粉嶺居屋景盛苑D座低層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約260萬元，議價後以250萬元易手，呎價約5,708元，新買家為上車客。

●祥益黃文樂表示，房協屯門翠鳴臺低層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，區內綠表客，見單位附設雅裝，收樓後即時可以入住，加上原業主願意調整價格，累積減價達55.5萬元，獲父母資助首期置業，未補價第二市場以399.5萬元購入，呎價約8,054元。

●利嘉閣司徒俊傑稱，房協青衣綠悠雅苑3日連錄2宗買賣，包括2座極高層C室，實用面積約542方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價660萬元，區內家庭客睇樓後，以550萬元購入自住，呎價約10,148元。

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