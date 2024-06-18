李惟宏：打風下開市增中小券商成本　冀港交所支援

港交所於諮詢總結提到，會為個別合資格經紀，於惡劣天氣當天暫時履行交收及結算責任，在解除惡劣天氣警告後，經紀行須向交易所支付相關款項。交易所將於7月初發布有關支援措施細節的通告，8月進行市場測試及確認市場準備情況。

李氏期望，港交所在7月進一步公布有關支援措施細節，並能夠在措施推出初期，向業界解答所遇到的問題。另外，希望監管機構、政府部門、市場持份者及業界可以保持溝通，積極解決業界在測試期間遇到的困難，讓業界能夠有充足準備，使新安排得以順利實施。

他樂見政府推出有助改善股市流動性的政策，幫助香港股票市場與國際接軌，減少投資者因停市而面對的風險。金融服務業界，尤其是大型及中型的機構都支持有關新安排，認為在惡劣天氣下維持交易，有助維持香港作為國際金融中心的競爭力，並加強互聯互通的發展潛力，亦能保障投資者，現時正是適當時間推出。