屯門焦點新盤周六推售160伙　周四截票

一手市場聚焦於屯門大型項目，最新落實周六作首輪銷售，推售160伙，並將於周四晚上截收認購登記。同區現樓項目錄得交易告吹個案。

●屯門NOVO LAND第3B期周六賣160伙

●青衣明翹匯獲大手客斥資逾3,060萬連購兩伙

●佐敦高臨單日錄兩宗成交

●日出康城PARK SEASONS一房售477萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(18日)沽出第2A座26樓G室，實用面積325方呎，一房間隔，成交價477.2萬元，呎價約14,683元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出769伙，套現近48.5億元。

●元朗站The YOHO Hub II高層兩房戶呎售18,460元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期特色戶成交價1,350萬元

●大埔白石角雲滙第2期連天台戶售855萬元

●將軍澳海茵莊園累售1,148伙

●屯門掃管笏凱和山一房交易告吹