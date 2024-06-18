屯門焦點新盤周六推售160伙 周四截票
2024年06月18日 22:03
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一手市場聚焦於屯門大型項目，最新落實周六作首輪銷售，推售160伙，並將於周四晚上截收認購登記。同區現樓項目錄得交易告吹個案。
●屯門NOVO LAND第3B期周六賣160伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周二(18日)公布加推價單3號，涉及80伙，折實平均呎價約12,206元。同日落實周六(22日)首輪發售160伙，發售當日會劃分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購1伙三房戶，又或2至6伙，B組買家則可購1至4伙。預料項目在5日內收逾4,000票，將於周四(20日)晚上8時截票。
●青衣明翹匯獲大手客斥資逾3,060萬連購兩伙
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周二(18日)連沽兩伙三房單位，涉資逾3,060萬元，買家來自西九龍的同一家族。單位包括2A座28樓A室，實用面積755方呎，屬三房一套連多用途房間隔，成交價1,514.4萬元，呎價約20,058元。
●佐敦高臨單日錄兩宗成交
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，單日連沽兩伙，共涉1,667.3萬元。當中，A2座25樓E室，實用面積377方呎，兩房間隔，以832.9萬元成交，呎價約22,093元。
●日出康城PARK SEASONS一房售477萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(18日)沽出第2A座26樓G室，實用面積325方呎，一房間隔，成交價477.2萬元，呎價約14,683元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出769伙，套現近48.5億元。
●元朗站The YOHO Hub II高層兩房戶呎售18,460元
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周二(18日)售出第8座53樓B室，實用面積 436方呎，兩房間隔，成交價804.87萬元，呎價約18,460元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期特色戶成交價1,350萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周二(18日)招標沽出D座17樓6室，實用面積794方呎，屬三房一套連儲物室間隔，設86方呎平台及710方呎天台，以1,350萬元成交，呎價約17,003元。
●大埔白石角雲滙第2期連天台戶售855萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，今(18日)招標沽出11座21樓B5室特色戶，實用面積465方呎，兩房間隔，外連257方呎天台，以855.48萬元沽出，呎價約18,397元，買家另可享有約14%現金回贈。
●將軍澳海茵莊園累售1,148伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(18日)沽出1伙高層開放式戶，為2座37樓C3室，實用面積222方呎，成交價420.5萬，呎價約18,941元。全盤開售至今累計沽出1,148伙，套現逾65億元。
●屯門掃管笏凱和山一房交易告吹
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展，已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，最新錄得交易告吹。涉及的單位為第5座15樓L室，實用面積408方呎，一房間隔，原本於本月9日以503.3萬元沽出，呎價約12,336元，惟交易最新列明於簽訂臨時買賣合約後未有進展。