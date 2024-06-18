騰訊︰實現多種mBridge項目MVP階段的試點驗證

基於金融科技能力和跨境業務場景，結合mBridge高效率、低成本等特點，騰訊將逐步深化mBridge項目的探索實踐。騰訊數碼人民幣項目組由財付通和微眾銀行聯合營運，為數字人民幣首批營運機構，去年9月即積極參與了mBridge項目。

mBridge項目致力於打造以央行數碼貨幣(CBDC)為核心的高效率、低成本、高可擴展性且符合監管要求的跨境支付解決方案，通過覆蓋不同司法轄區和貨幣，探索分散式帳本技術和CBDC在跨境支付中的應用，實現更快速、成本更低和更安全的跨境支付和結算。

騰訊金融科技副總裁陳起儒表示，作為騰訊旗下跨境支付平台，Tenpay Global為此次騰訊參與mBridge項目MVP試點提供了跨境電商出口貿易收款的驗證場景，助力騰訊成功完成了mBridge上各節點的跨境資金清算。同時，此次驗證也表明，mBridge在跨境支付時效和成本方面具有較大優勢。

未來，基於金融科技能力和用戶需要，結合mBridge高效率、低成本等特點，Tenpay Global將繼續為騰訊參與mBridge項目提供更多元化的業務場景，逐步深化mBridge項目的探索實踐，解決跨境支付痛點難點。