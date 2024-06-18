陳志華：3個月或未夠準備打風下開市 政策執行有改進空間

香港證券市場在今年9月23日起，實施惡劣天氣下如常開市，現有約3個月時間予市場準備。會員主要是金融從業員的香港證券及期貨專業總會會長陳志華懷疑，3個月時間是否足夠準備，當中包括券商對交易系統提升、系統演練、員工安排等，並為中小型券商帶來一定挑戰，直言現行的政策執行上仍有改進空間。

港交所將於7月初發布有關支援措施細節的通告，8月進行市場測試及確認市場準備情況。為支援中小券商做好準備，若有合資格券商在短期內因特殊情況無法在惡劣天氣交易日履行結算要求，港交所將代為履行其當天未能繳付的款項責任。採用的券商在惡劣天氣期間將不能參與交易，並需於當日後及時補交資金，直至年底。

陳氏憂慮，今年底過渡期結束，仍未能落實到的券商，會否不能正常營運，促請當局進一步釐清。同時關注員工人身安全、數據安全等風險。

他重申，對政府推出任何有助於改善股市流動性及強化香港競爭優勢的政策表示支持，惟惡劣天氣下維持正常交易的安排涉及多個領域範疇，認為政府及相關機構必須制定充分及完善的應對方案、相應配套措施，以最大程度地降低風險，方能讓新安排有效運作。