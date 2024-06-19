陳樂怡：港股成交量縮　料下試17600點

A股表現乏力，內地5月經濟數據表現參差，縱使零售增速加快，並優於市場預期，惟很大程度受惠於五一黃金周假期因素，後續觀望6月能否承接增長勢頭。房地產投資跌幅進一步擴大，銷售金額及面積續錄較大的跌幅，即使在房策回暖的背景下，行業下行壓力延續，續拖經濟後腿。

另外，美國聯儲局年內料僅減息一次，且存不確定性，加上近期歐洲政治選舉危機，避險需求支撐美匯企穩在105之上。恒指大市成交縮減，上升動力稍欠，料下試250天線(17,600點)的支持力度。預計資金流入個別主題炒作，短期留意三中全會，以及AI應用帶動智能手機及電腦換機需求。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)