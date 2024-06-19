中證監將推「科創板八條」　引進更多中長期資本

今年是科創板開板五周年。內媒報道，中國證監會主席吳清宣布，中證監將推出「科創板八條」，這標誌着科創板改革再出發。

他稱，5年來科創板和註冊制的改革效應不斷放大，此次改革將進一步突出科創板「硬科技」特色，健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等制度機制，更好服務科技創新和新質生產力發展。

中證監又指，將和有關方面積極創造條件，吸引更多中長期資本進入資本市場，圍繞創業投資、私募股權投資等「募投管退」，全鏈條優化支持政策。

他又提到上市公司財務造假，是監管執法一以貫之的重點，也是當前市場非常關注的問題。證監會正在會同相關部門進一步建構綜合懲防體系，強化穿透式監管，鼓勵「吹哨人」舉報，壓實投行審計等中介機構的「看門人」的責任，匯聚部際協調、央地協同的合力，提高發現能力、懲處力道和防範水準。

在支持投資者獲得賠償救濟方面，吳清表示將進一步主動加強與司法機關等方面的協作，更好發揮投保機構的能動作用，推動更多證券特別代表人訴訟、先行賠償、當事人承諾等案例落地，為投資者獲得賠償救濟提供更有力的支持。