中指院：核心城市房地產市場望率先築底企穩

內媒報道，中指研究院發布的《2024中國城市開發投資吸引力排行榜》顯示，當前房地產市場供求關係已發生重大變化，房地產市場整體仍處於調整階段，未來供需兩端政策有望繼續落地落實，促進市場預期修復，核心城市在政策優化、居民購買力較強等因素支撐下，房地產市場有望率先實現築底企穩，企業也應抓住政策和市場窗口，持續深耕主流城市。

報告指出，儘管2024年以來房地產市場仍然面臨壓力，但在4月30日政治局會議明確的樓市政策導向下，以及5月17日一攬子新政的落地，市場信心得到一定程度的提振。各地積極響應政策，尤其是核心城市，政策效果逐漸顯現。然而，未來市場能否穩定以及穩定所需的時間，將取決於各城市政策的調整空間和力度，以及城市自身的基本面，其中人口和產業是關鍵因素。

上海、北京、深圳及廣州這四大一線城市依舊佔據投資吸引力排名的前四位，顯示其強大的市場吸引力和穩固的地位。杭州、成都及蘇州等城市則因綜合表現突出，同樣位列前十。杭州作為數字經濟的代表，其產業發展動能加速培育，人口吸附能力顯著，保持第五位的投資吸引力排名。

蘇州則依靠其強大的工業實力和新興產業的快速發展，產業結構優化加速，人口集聚趨勢明顯，排名上升至第七位。合肥、長沙、寧波等城市憑借各自的優勢，如新能源汽車產業的快速發展、數字經濟與製造業的深度融合等，也成功進入前二十名。