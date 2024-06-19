【英識ETF】買ETF月月賺期權金？基金經理教路應對港股牛皮！
2024年06月19日 12:15
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港股5月曾經歷一輪急速升浪，惟挑戰兩萬關失敗後反覆回落，再重返萬八關打拉鋸戰，不過個別中特估板塊仍愈升愈有，特別是一眾中資電訊股及石油股，如中移動(00941)及中海油(00883)等受尤其受追捧。自今年初，國資委宣布將市值管理納入央企負責人績效評估，市場憧憬能鼓勵國企增加派息及回購股份，相關股份因而受資金青睞。在國策支持大背景下，加上美國今年或步入減息周期，於港股挑選高息股投資屬可取策略？
要有效採取收息策略，投資者不妨留意Global X 恒生高股息率ETF(03110)？該ETF追蹤恒生高股息率指數，投資在港交所上市的50隻股票或房地產投資信託(REIT)，旨在每半年派息一次，其選股機制有效助投資者穩定獲取高派息，兼且分散風險？
想在港股中尋寶揀高息股，穩穩陣陣賺取現金流？就要留意東網全新節目《Global X ETFs 特約：英識ETF》，周三(19日)中午12時30分首次直播，今集請來兩位基金經理——Global X ETFs基金經理霍浩華(Dennis)及黃國英資產管理董事黃國英，分享港股最新收息策略，大派心水股份！萬勿錯過！
而面對港股長期「有波幅、無升幅」，投資者仲有咩法寶？恒指今年初一度跌破萬五關，重回2016年水平，意味長線持有多年也恐怕「得個吉」。在波動上落市況，採取備兌認購期權策略，收取期權金，能獲取相對穩定回報？備兌認購期權策略具體如何操作？歷史表現如何？相對一般追蹤恒指及國指產品有何優勢？
Global X ETFs今年2月創先河，推出兩隻備兌認購期權主動型ETF——國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)以及恒指成份股備兌認購期權主動型ETF(03419)，為香港首批該類型產品，旨在按月派息。執行有關策略，投資者需具備一定程度專業知識，透過相關ETF可省卻不少煩惱？即聽Dennis及英Sir兩位基金經理分享如何投資組合中應用備兌認購期權策略！
Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)
Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF(03419)
Global X 恒生高股息率ETF(03110)
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