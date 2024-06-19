【英識ETF】買ETF月月賺期權金？基金經理教路應對港股牛皮！

想在港股中尋寶揀高息股，穩穩陣陣賺取現金流？就要留意東網全新節目《Global X ETFs 特約：英識ETF》，周三(19日)中午12時30分首次直播，今集請來兩位基金經理——Global X ETFs基金經理霍浩華(Dennis)及黃國英資產管理董事黃國英，分享港股最新收息策略，大派心水股份！萬勿錯過！

而面對港股長期「有波幅、無升幅」，投資者仲有咩法寶？恒指今年初一度跌破萬五關，重回2016年水平，意味長線持有多年也恐怕「得個吉」。在波動上落市況，採取備兌認購期權策略，收取期權金，能獲取相對穩定回報？備兌認購期權策略具體如何操作？歷史表現如何？相對一般追蹤恒指及國指產品有何優勢？

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