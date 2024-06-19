長沙灣恒珀首批30伙　入場費逾489萬　周六開售

左起潘碩衡、恒和珠寶集團執行董事陳慧琪、恒和珠寶集團主席陳偉立及恒和珠寶集團財務總監許松林。

恒和地產發展總監潘碩衡表示，首批定價非常貼市，按項目位置及質素而釐定售價，示範單位將於發售當日對公眾開放。樓盤已屆現樓，目標客群包括分支家庭，重建戶及換樓客。他預計，樓市將平穩發展，相信最差的時間已經過去。

首批單位提供16伙一房戶及14伙兩房戶，實用面積262至462方呎。售價方面，價單提供3項付款計劃，60天即供可享16%折扣後，折實售價513.2萬至1,032.4萬元，折實呎價至17,107至23,357元。售價及呎價最低單位均為6樓B室，實用面積300方呎。

發展商指，價單另提供上限為4.25%的印花稅優惠，及同日購入多於1伙可享額外2%折扣。若連同兩項優惠計，一房入場費約489.8萬元起，兩房入場費由757.4萬元起。另視乎單位戶型贈送3.5萬或5.5萬元的家具禮券，2.3萬元的電器禮券及5000元的物流公司禮券。

資料顯示，今年另有兩個長沙灣樓盤已開價，包括Belgravia Place第1期首批折實平均呎價約15,902元。連方II首批折實平均呎價約25,173元。事實上，樓價現已重返逾7年半前水平，鄰近該盤的喜遇於2017年推出首批，當年折實平均呎價約17,167元。