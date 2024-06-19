法興：內地新屋銷售恐再挫10%　人幣兌每美元年底見7.4算

法興大中華區經濟學家林凱祺認為，倘若內地樓市要真正見底，就租金回報率須同長年期國債孳息率看齊。她指，雖然現時後者息率仍高於前者，惟長遠而言，內地國債孳息走向有機會重蹈日本覆轍，即經濟走低之時、債息同樣走弱。而一旦長期利率走低，樓價或會跌少一點，至於新屋銷售方面，該行估計有機會按年再跌7至10%，明年則有機會回穩。

另該行推算，內地早月推出的3,000億元人民幣保障性房屋再貸款仍未足夠，需要再多1萬億元人民幣，才可消化一定庫存，而相關數目主要是集中內地100個城市而推算出來。

至於整體內地經濟走向，法興料內地今明兩年經濟增長分別為5%及4.7%；惟認為內地未來10年經濟都會放緩，主因去槓桿及人口數目減少所致。另該行認為人行在「維穩人幣」的前提下，今年餘下時間不會減息，同時看淡人民幣前景，料兌每美元年底見7.4算，明年甚或見7.45算。

股市方面，該行最新上調中國股市評級至「增持」，未來12個月MSCI中國目標為70。至於港股走勢，法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra則指要待美國聯儲局減息才見明朗。