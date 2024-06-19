大華銀行上調香港經濟增長預測至2.9%

大華銀行環球經濟與市場研究部於2024年第三季展望中指出，由於本港今年第一季本地生產總值增長改善，全年增長率可望處於政府預測範圍2.5%至3.5%的中間水平，該行亦將全年增長預測由2.5%上調至2.9%。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，雖然內地經濟回穩以及特區政府支持樓市和旅遊業的措施有利內需前景，但該行仍然密切監察各項風險，例如美國和歐盟實施的貿易關稅可能影響出口前景。預期經濟增長在今年第二季放緩至2.3%，隨後在下半年反彈至3.3%。通脹走勢方面，該行將2024年整體通脹率預測由2.5%下調至2%，而政府官方預測為2.4%。

今年第二季度，美元兌港元在7.80至7.84之間波動，很大程度上反映擔保隔夜融資利率和港元銀行同業拆息之間的息差走勢。李指出，有關息差現時為溢價（即美國利率高於香港利率），但隨着市場預期聯儲局於9月開始減息周期，息差將會變成折讓，令美元兌港元套息交易逐漸失去吸引力，美元兌港元可能會重返7.75至7.85範圍的中間水平。整體而言，該行更新美元兌港元的預測，由2024年第三季起的未來四季均為7.80。