調查：76%港中小企料年內業務增長4%或以上

一項調查顯示，本港中小企普遍對前景抱有信心，76%受訪中小企認為未來12個月業務可增長4%或以上；48%受訪中小企更認為未來12個月的業務增長可高達7%或以上。另外，近6成受訪中小企有意拓展大灣區市場。

業務發展方面，82%中小企認為業務增長機會來自香港，46%認為來自大灣區(不包括香港)。至於宏觀市場發展，受訪中小企認為電子商務(60%)、金融(56%)及領先科技(55%)產業將成為香港未來12個月的增長動力；大灣區(不包括香港)方面，3大增長產業則為領先科技(68%)、消費(66%)及金融(65%)。

此外，58%受訪中小企有意拓展大灣區市場，當中58%更認為未來12個月的業務增長可高達 7%或以上。在有意拓展大灣區市場的中小企當中，有 82%認為業務增長動力主要來自擴張業務規模，同樣有82%認為來自推出新產品和服務，而來自發展電子商貿則有81%。在這些中小企中，81%會考慮尋求銀行服務及支援，66%會關注跨境支付服務是否足夠。